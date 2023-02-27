Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Savunma Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da bulunan Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Reza Abbasi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran ve Irak sınırlarını dostluk ve işbirliği sınırları olarak nitelendirerek, "İran, Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görmekte ve bu ülkede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini desteklemektedir." dedi.

Reisi, Irak topraklarının komşularına karşı komplo ve tehdit yeri olmaması gerektiğini vurgulayarak, "İran, Irak hükümetinin bu ülkenin ekonomik ve askeri olarak yeniden yapılanması için yürüttüğü çabaları desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Reza Abbasi de İran'ın yabancı güçlerin ve IŞİD terör örgütünün işgali sırasında Irak ulusuna verdiği desteği takdirle karşılayarak, "Bağdat, fırsatçı unsurların iki ülkenin sınırlarını ve topraklarını tehdit etmesine ve güvensizlik yaratmasına izin vermeyecektir." dedi.