Suudi Arabistan’ın Yemen saldırısı devam ediyor

Al-Masirah TV kanalına göre , Razeh hastanesinin başkanı Abdullah Masra, son 2 ayda Suudi Arabistan'ın Yemen’in Saada vilayetindeki sınır kasabası Şada’ya düzenlediği askeri saldırılarda toplam ölü ve yaralı sayısının 149 kişi olduğunu açıkladı.

Son aylarda Saada vilayeti başta olmak üzere Yemen'in sınır bölgelerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştıran Suudi Arabistan, nerdeyse her gün bu bölgeleri hedef alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, 2 Ekim 2022’de sona ermişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.