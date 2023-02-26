Rusya ve Ensarullah heyeti arasında Yemen görüşmesi

Al Masriah TV kanalının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yemen Ensarullah Hareketi'nin Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam, Umman'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile görüştü.

Ensarullah'tan yapılan açıklamada, "Bu görüşmede Yemen'deki askeri, siyasi ve insani durumu etraflıca ele alındı. Rus tarafı Yemen'de uzun vadeli bir ateşkes sağlamak için tüm Yemenli grupların çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Son günlerde Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, Umman'ın arabuluculuğunda ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, 2 Ekim 2022’de sona ermişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.