İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Çin ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada,“Çin’de yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliğinin teknoloji aktarımı ile birlikte gerçekleşmesi konusunda mutabık kalındı.” dedi.

Çin ziyaretini "çok verimli ve başarılı" olarak değerlendiren Reisi, "Çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da artmasına tanık olmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumuhrbaşkanı Reisi, sözlerine şöyle devam etti:

“Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere her iki tarafı da ilgilendiren konuları takip edebilmek için farklı düzeylerde birkaç görüşme yaptık ve önemli hususları tartıştık. Bu gezi, ekonomi ve ticari alandaki anlaşmaların hayata geçirlmesi açısından önemliydi; Bu nedenle iki ülke arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı.”

Cumhurbaşkanı Reisi, “İran’ın dış siyasetinde komşu ülkeler ve bölgede güven inşa etmek ve Asya'da ekonomik yakınlaşma politikası yer alıyor.” açıklamasında bulundu.

‘Çin, İran'ın BRICS’e katılımını olumlu karşıladı’

İran'ın BRICS’e üyeliği gündeme getirildiğini anlatan İbrahim Reisi, şunları kaydetti:

“Çin, İran'ın da üyesi olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’nde (ŞİÖ) önemli rol oynuyor ve diğer yandan İran'ın BRICS'e üyeliği gündeme getirildi. Çin, İran'ın BRICS’e katılımını olumlu karşıladı. Dışişleri Bakanımız bu konuyu takip etmektedir.”

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın çeşitli alanlarda birçok kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Bu kapasiteler doğru bir şekilde ve özellikle Asya ve dünya ile ilişkilerimizde kullanılırsa, İran'ın ekonomi ve ticaretteki gücünü güçlendirebiliriz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 Şubat'ta kalabalık bir heyetle Çin'e gitmişti.