Tel Aviv'de direniş eylemi: 5 siyonist işgalci yaralandı

Dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in en önemli ve ana caddelerinden biri niteliğindeki Dizengoff Caddesi'ndeki bir kafenin yakınında gerçekleştirilen eylemde işgalcilerden en az 5 kişinin yaralandığı haber verildi. Eylemin işgalci siyonistlerin son günlerde Cenin'de ve Batı Şeria'nın muhtelif noktalarında gerçekleştirdiği saldırılara, cinayetlere ve katliamlara karşı bir intikam eylemi olduğu belirtildi.

Siyonist medya başta işgal rejiminin başbakanı Benyamin Netanyahu olmak üzere muhtelif siyonist yöneticilerden aktardığı açıklamalarla Tel Aviv'in çok zorlu bir gece geçirdiğine dikkat çekti.

Siyonist medya tarafından yayınlanan haberlerde yaralıların durumlarının çok ağır olduğu ifade edildi.

Daha sonra, eylemi gerçekleştiren ve Ramallah'ın batısındaki Ni'lin kasabası ahalisinden olduğu belirtilen, özgürleştirilmiş eski esirlerden 23 yaşındaki Elmutezbillah Salah El-Havaca'nın şehit edildiği duyuruldu. Eylemcinin Hamas'ın askeri kanadı durumundaki İzzettin Kassam Birlikleri'ne mensup olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi