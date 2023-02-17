Batı Şeria ve Kudüs'te direniş eylemleri devam ediyor

İşgal güçlerinin tüm gaddarlıklarına ve saldırgan tutumuna, işgal rejiminin Filistinlileri topluca cezalandırmak için yeni ırkçı yasalar çıkarmasına rağmen Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde işgal güçlerine ve onların himayesi altında milis güçleri görevi gören siyonist yerleşimci çetelerine yönelik direniş eylemleri hız kesmeden devam ediyor.

Filistin Bilgi Merkezi’nin son yayınladığı günlük rapora göre, raporun hazırlanmasından öncesine tekabül eden 24 saatlik süre içinde Batı Şeria ve Kudüs’te işgal güçlerine ve yerleşimci çetelere yönelik 15 direniş eylemi gerçekleştirildi.

Eylemlerden 4’ünün ateş açma eylemi ve birinin el yapımı patlayıcı atma eylemi olduğu, bir yerde Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere karşı koyduğu ve 9 noktada işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Buna göre Kudüs’ün Et-Tur beldesinde, Cenin kentinde ve Cenin Kampı’nda, Nablus’a bağlı Burka beldesinde ve Beytlahim’e bağlı Husan beldesinde işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Raporda ayrıca Tulkerem kentinde ve Illar köyünde, El-Halil’in Eski Belde semtinde ve Beyt Ummer beldesinde işgal güçleri ve Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Filistin Bilgi Merkezi, Filistinli direnişçilerin Salim askeri kontrol noktasında ve Cenin Kampı’nda işgal güçlerine ateş açtığını, El-Celeme kontrol noktasına el yapımı patlayıcı attığını belirtti.

Filistinli direnişçilerin Nablus kentindeki Surra kontrol noktasına da ateş açtıkları ve Burka beldesinde siyonist yerleşimcilere karşı koydukları ifade edildi.