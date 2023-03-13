  1. Spor
13 Mar 2023 13:29

İran'ın yeni teknik direktörü belli oldu

İran'ın yeni teknik direktörü belli oldu

İran Futbol Federasyonu, Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Amir Ghalenoei ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İran Futbol Federasyonu, Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Amir Ghalenoei ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

1963 Tahran doğulmu Amir Ghalenoei, orta saha pozisyonunda görev yapmış İranlı milli futbolcu ve teknik direktördür.

News Code 1908136

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