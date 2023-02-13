İran-Rusya futbol maçına izin çıktı

Sputnik'in haberine göre, Rus Zenit takımı ile İran'ın Sepahan takımı arasında yapılacak dostluk maçına UEFA ile AFC'den izin çıktı.

UEFA ve AFC'nin onayının ardından FIFA, Sepahan ile Zenit arasında oynanacak dostluk maçı ile ilgili mektup göndererek başarılar diledi.

Sepahan-Zenit maçı önümüzdeki 17 Şubat'ta İsfahan kentinde yapılacak. Nakş-ı Cihan Stadı'nda yapılacak maç İran saatiyle 15.30'da başlayacak.

FIFA ve UEFA, aldığı ortak kararla Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini ikinci bir bilgilendirmeye kadar uluslararası müsabakalardan men etmişti.