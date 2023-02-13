  1. Spor
13 Şub 2023 13:14

İran-Rusya futbol maçına izin çıktı

İran-Rusya futbol maçına izin çıktı

Rus Zenit takımı ile İran'ın Sepahan takımı arasında yapılacak dostluk maçına UEFA ile AFC'den izin çıktı.

Sputnik'in haberine göre, Rus Zenit takımı ile İran'ın Sepahan takımı arasında yapılacak dostluk maçına UEFA ile AFC'den izin çıktı.

UEFA ve AFC'nin onayının ardından FIFA, Sepahan ile Zenit arasında oynanacak dostluk maçı ile ilgili mektup göndererek başarılar diledi.

Sepahan-Zenit maçı önümüzdeki 17 Şubat'ta İsfahan kentinde yapılacak. Nakş-ı Cihan Stadı'nda yapılacak maç İran saatiyle 15.30'da başlayacak. 

FIFA ve UEFA, aldığı ortak kararla Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini ikinci bir bilgilendirmeye kadar uluslararası müsabakalardan men etmişti.

News Code 1907626

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler