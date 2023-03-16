İran, Rusya ve Çin ortak tatbikat yapacak

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Operasyonları Başkan Yardımcısı Tuğamiral Mustafa Taciddini, İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin bu geceden itibaren '2023 Deniz Güvenlik Kemeri' adlı ortak tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Tuğamiral Taciddini konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Tatbikata İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait birliklerin yanı sıra Çin ve Rusya birimleri katılacak" dedi.

Tuğamiral Taciddini "Birlikte barış ve güvenlik için" sloganıyla 17 bin kilometrekarelik alanda düzenlenecek olan tatbikatın barış ve dostluk temasıyla yapılacağını söyledi.

Tatbikatın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenleneceğini belirten Tuğamiral Taciddini, "Bu tatbikatın düzenlenmesinin amacı, bölgedeki güvenliği pekiştirmek, üç ülke arasındaki kapsamlı işbirliğini geliştirmek ve bu ülkelerin küresel barışı, deniz güvenliğini ortaklaşa destekleme ve ortak bir geleceğe sahip bir denizcilik topluluğu yaratma yeteneğini göstermek, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğini güçlendirmek ve deniz terörizmi ve korsanlarına karşı koymaktır" ifadelerinde bulundu.