İran Hava Kuvvetleri büyük bir tatbikat başlatacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamit Vahidi, Hava Kuvvetleri’nin "11. Velayet Sahası Fedaileri " adlı hava savunma tatbikatının bu akşamdan itibaren başlayacağını duyurdu.
Tuğgeneral Vahidi, bu tatbikatın İsfahan kentinde geniş bir alanda başlayacağını bildirdi.
Tuğgeneral Vahidi tatbikatın “bölgede dostluk, barış, huzur ve güvenlik” temasıyla düzenleneceğini söyledi.
Tuğgeneral Vahidi tatbikat sırasında 92 tip savaş uçağı, bombardıman uçağı ve insansız hava aracı kullanılacağını belirtti.
İran Ordusu Hava Kuvvetlerinin "10.Velayet Sahası Fedaileri" adlı tatbikatı "Ya Muhammed Resulullah (s.a)" parolasıyla 21 Ekim 2021’de düzenlenmişti.
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