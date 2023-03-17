İran Donanması'ndan ortak tatbikatla ilgili açıklama

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Hint Okyanusu ile Umman Denizi'nde yürütülen “Güvenlik Kemeri-2023” adlı ortak deniz tatbikatı hakkında yaptığı açıklamada, "Tatbikatın ilk gününde uyum çalışmaları, korsan saldırısına uğrayan teknelerin kurtarılması ve terör eylemleriyle mücadele egzersizleri yapıldı. Ortak tatbikatın temel amacı deniz güvenliğini sağlamak." dedi.

Bazı yabancı güçlerin bölgedeki varlığının çeşitli sorunlar yarattığına dikkat çeken Amiral İrani, "Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'na (IONS) üye ülkeler ortak işbirliği ile bölge ve deniz güvenliğini sağlayabilirler. Çünkü IONS üyeleri bunu yapacak bilgi, güç ve donanıma sahiptir." ifadesini kullandı.

Amiral İrani, karşılıklı saygıyı anlayan ve birbirlerinin çıkarlarına saygı duyan ülkelerden oluşan bir koalisyonun oluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ortak tatbikatta Kazakistan ve Pakistan'ın da gözlemci ülke olarak yer aldığını kaydeden Amiral İrani, "İnşallah önümüzdeki yılda bu ülkelerin deniz kuvvetleri de bu ortak tatbikata katılır." diye konuştu.

İran, Rusya ve Çin donanmaları, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde Aralık 2019’da “Deniz Emniyet Kemeri” adı verilen dört günlük ortak askeri tatbikat yapmıştı.

Aynı şekilde Ocak 2022’de, İran, Rusya ve Çin donanmalarının katıldığı “2022 Deniz Güvenlik Kemeri” adı verilen tatbikat icra edilmişti.