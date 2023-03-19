İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Bağdat'ta

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Şemhani, Bağdat Havalimanı'nda Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci tarafından karşılandı.

Middle East News’a konuşan Iraklı bir güvenlik kaynağı, Ali Şemhani’nin Irak ile önemli bir güvenlik anlaşması imzalamak için önümüzdeki hafta Bağdat'a ziyarette bulunacağını söylemişti.

Irak medyası, 5. Bağdat Konferansı'nın önümüzdeki hafta BAE, Türkiye, İran, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün güvenlik yetkililerinin katılımıyla Bağdat'ta gerçekleştirileceğini bildirmişti.