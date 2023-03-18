İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi Irak yolcusu

Nour News sitesi, Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani'nin yakında Irak'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Haberde, Şemhani'nin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin ardından İran'ın en önemli ticaret ortağı Irak'a gideceği kaydedildi.

Middle East News’a konuşan Iraklı bir güvenlik kaynağı, Ali Şemhani’nin Irak ile önemli bir güvenlik anlaşması imzalamak için önümüzdeki hafta Bağdat'a ziyarette bulunacağını söylemişti.

Irak medyası, 5. Bağdat Konferansı'nın önümüzdeki hafta BAE, Türkiye, İran, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün güvenlik yetkililerinin katılımıyla Bağdat'ta gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Ali Şemhani'nin Bağdat ziyareti kapsamında Bağdat Konferansı'na katılması bekleniyor.

Şemhani, Tahran-Riyad anlaşmasının ardından resmi ziyarette bulunduğu Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Şemhani ile Al Nahyan, ikili ilişkiler ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda yapılabilecek işbirliği yollarını görüştü.