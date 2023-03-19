Emir Abdullahiyan: Suudi Arabistanlı mevkidaşım ile görüşeceğim

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan düzenlediği toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tahran-Riyad ilişkilerini değerlendiren Bakan Emir Abdullahiyan "Yakın gelecekte Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Her iki tarafın teknik heyetlerinin büyükelçilikleri ziyaret etmesi ve büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda anlaştık." dedi.

Emir Abdullahiyan, İran'ın dış politikası hakkında, "Son yıllarda Doğu'ya Bakış politikası kapsamında birçok kazanıma ulaştık." ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin İran ziyaretini değerlendiren Emir Abdullahiyan"Sayın Grossi'nin Tahran ziyaretinin ardından İran Atom Enerjisi Kurumu ile UAEA arasında bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu işbirliğinin yaptırımların kaldırılmasına ilişkin yapılan görüşmeleri olumlu etkileyeceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.