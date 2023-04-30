Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı İran'a geliyor

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani'nin davetlisi olarak yarın bir günlüğüne Tahran'ı ziyaret edecek.

Ajit Doval Tahran ziyareti kapsamında Şemhani ile görüşmenin yanı sıra bazı İranlı yetkililerle görüşecek.

Şemhani ve Hindistanlı mevkidaşı Mart ayında telefonla görüşmüştü.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı bu telefon görüşmesinde, İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı bölgede istikrar ve güvenliği artırmada belirleyici bir adım olarak nitelendirmişti.

