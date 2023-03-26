Kalın: İran dörtlü toplantıya dahil olacak

NTV'ye konuşan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şam-Ankara normalleşme sürecini anlattı.

Kalın, 'Şam'la liderler düzeyinde bir görüşme olup olmayacağı' sorusuna, liderler düzeyinde bir görüşme planlanmadığını belirterek, "Dışişleri Bakan yardımcıları düzeyinde ilk defa 4'lü toplantı yapılacak." dedi.

Kalın sözlerinin devamında "İran da toplantıya dahil olacak." ifadesini kullandı.

Rusya merkezli Tass Haber Ajansı'na konuşan İran'ın Rusya büyükelçisi Kazım Celali, İran'nın Türkiye ve Suriye arasında başlatılan normalleşme müzakerelerine katılacağını söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise daha önce Suriye-Türkiye normalleşme sürecine işaret ederek, “Moskova'da yapılacak dörtlü görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz.” diye konuşmuştu.