Hürriyet gazetesi Erdoğan'ın seçim planını anlattı

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve milyonlarca vatandaş oy kullanacak.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapacak.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları için 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurulabilecek.

Seçimlere iki aydan kısa bir süre kaldı. Partiler, çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüştü. İki lider, seçim ve depremle ilgili konuları masaya yatırdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim planını bugünkü köşesine taşıdı.

Erdoğan'ın amacı ilk turda kazanmak

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin analizde bulunan hande Fırat, şu ifadeler kullandı;

''Cumhur İttifakı’nın temel amacı ilk turda kazanmak. Ankara kulislerinde Erdoğan’ın önemli siyasi ve ekonomik hamleler yapacağı konuşuluyor. Ancak, çıkan adaylar ve ortaya koydukları iddialar, diğer yanda ilk kez oy verecek olan genç seçmenin tercihi, ekonominin etkisi ile ikinci tur ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekir.''

Vatandaş adayları ve kabineyi önceden öğrenmek isteyecek

''Siyasette çarşı şu an için karıştı.'' diyen Hande Fırat, ''Partilerin ve liderlerin topluma vaat edecekleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki politikaları, hatta kimlerle yol yürüyecekleri önem kazanacak. Vatandaş sandığa gitmeden, cumhurbaşkanı adayları ile kabinesini önceden öğrenmek isteyecektir. Bir nevi cumhurbaşkanı adayı ve A takımının görücüye çıkması gerekebilir.'' ifadelerini kullandı.

"Ortak liste hazırlarken zorlanacaklar"

Hande Fırat, yazısının son bölümünde ise ''Sadece bu değil; partiler, ittifaklar yaparken, ortak listeler hazırlarken zorlanacaktır. Bu zorlanma en çok Millet İttifakı’nda görülebilir.'' değerlendirmesinde bulundu.