İran'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama

Kenani, Fransız yetkililere, “Diğer ülkelerde kaos yaratmak yerine kendi halkınızın sesine kulak verin ve onlara şiddet uygulamaktan vazgeçin” tavsiyesinde bulundu.

Fransa'daki protestoların ardından ve “Bordeaux" belediyesinin yakılmasıyla ilgili yayınlanan haberlere değinen Kenani, şunları kaydetti:

"Haberlerde; Fransız protestocular, Bordeaux belediyesini ateşe verdi ve itfaiyeciler protestoculara katıldı' ifadesi yer alıyordu. Rüzgar ekenler fırtına biçeceklerdir.

Yıkımı ve kaosu desteklemiyoruz ama Fransız yetkililere diğer ülkelerde kaos yaratmak yerine kendi halkının sesine kulak vermesini ve onlara şiddet uygulamaktan vazgeçmesini tavsiye ediyoruz.

Fransız hükümeti kendi halkıyla konuşmalı ve onların seslerine kulak vermelidir. Uyguladıkları bu şiddetin ahlak kürsüsüne oturup başkalarına verdikleri vaazla hiçbir alakası yoktur.

Ayrıca, Fransız protestocular da Avrupalı, Avustralyalı ve Kanadalı kadın bakanların Fransız protestocu kadınları destekleyen toplu klibini görmeyi bekliyorlar.

Fransa'da protestoların devam etmesi ve protestoculara yönelik polis şiddeti Washington ve Avrupa başkentlerindeki insan hakları savunucuları tarafından görülmüyor. Çünkü onların gözleri hep başka ülkelerin üzerinde."