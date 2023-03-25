  1. Siyaset
25 Mar 2023 13:31

Kenani'den İngiltere ve Siyonist Rejim'e tepki

Kenani'den İngiltere ve Siyonist Rejim'e tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani İngiltere ve Siyonist Rejim'in İran karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani İngiltere ve Siyonist Rejim'in İran karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

Kenani "Başka bir halkın topraklarını işgal eden, çocukları öldüren ve nükleer silah cephaneliğine sahip olmasına rağmen NPT'ye katılmayı yüzsüzce reddeden Siyonist Reijm'in ve savaşçı ve fitneci politikalarının bölgenin her yerinde görülen İngiltere rejiminin İran’ı suçlaması tarihin en gülünç olaylarından biridir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerinin devamında "Bu iki rejimin karanlık geçmişine baktığımızda bölgedeki olumlu gelişmelere kızgın olmalarına şaşırmamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın bölgede istikrarı bozduğunu iddia etmişti.

News Code 1908331

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler