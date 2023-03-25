Kenani'den İngiltere ve Siyonist Rejim'e tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani İngiltere ve Siyonist Rejim'in İran karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

Kenani "Başka bir halkın topraklarını işgal eden, çocukları öldüren ve nükleer silah cephaneliğine sahip olmasına rağmen NPT'ye katılmayı yüzsüzce reddeden Siyonist Reijm'in ve savaşçı ve fitneci politikalarının bölgenin her yerinde görülen İngiltere rejiminin İran’ı suçlaması tarihin en gülünç olaylarından biridir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerinin devamında "Bu iki rejimin karanlık geçmişine baktığımızda bölgedeki olumlu gelişmelere kızgın olmalarına şaşırmamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın bölgede istikrarı bozduğunu iddia etmişti.