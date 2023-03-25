İran'dan Fransa'daki protestoculara yönelik şiddete kınama

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabından Fransa'daki olaylara tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan paylaştığı mesajda şu ifaleleri kullandı:

"Fransız halkının barışçıl gösterilerinin bastırılmasını şiddetle kınıyor, Fransız hükümetini, insan haklarına saygı duymaya ve ülke halkının barışçıl protestolarına karşı güç kullanmaktan kaçınmaya çağırıyoruz".

Ne olmuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan 'emeklilik reformu', 62 olan emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor.

Ulusal Meclis'te üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar, ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor. Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı oylamaya sunmadan 49'uncu maddenin 3'üncü fıkrası doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.

16 Mart'ta alınan kararın ardından Fransa’da protestolar başladı. Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alındı. Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedildiği görüntüler tepkilere yol açmıştı. Muhalefet partileri, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyi'ne başvurmuştu.