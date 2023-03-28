İran’dan Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Bazı Avrupa ülkelerinde Kuran-ı Kerim'e ve Müslümanların kutsal değerlerine yönelik çirkin eylemlerin tekrar edilmesi ve artması konusunda uyarıda bulunan Kenani, sözde insan hakları savunucularının bu tür eylemlere karşı sessiz kalmalarını kınadı.

Kenani, “Bu tür yaklaşımlar, insanların barış içinde bir arada yaşamalarını ve küresel güvenliği tehlikeye sokan nefret, aşırıcılık ve şiddeti teşvik etmenin temelini oluşturur.” dedi.

İnsan hakları adına son dönemde yaşanan cüretkarlığın görmezden gelinmesini evrensel ve özgün insan hakları kavramına tamamen aykırı olduğunu kaydeden Kenani, “İran İslam Cumhuriyeti ile Müslüman ülke ve milletler, Danimarka yetkililerinden sorumluluk üstlenerek, ifade özgürlüğü bahanesiyle bu tür çirkin ve nefret girişimlerinin tekrarlanmaması için ve kutsal varlıklara yönelik hakaret izinleri iptal etmelerini bekliyor.” diye konuştu.