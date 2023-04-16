Tahran, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretleri şiddetle kınadı.

Kenani, "Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek Ramazan ayında aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen bu saygısızlık, semavî bir din olan İslam'a ve dünyadaki tüm Müslümanlara açık bir hakarettir." ifadesini kullandı.

Kenani, "Dünyadaki özgür insanlar, Kudüs'ün cani ve fitneci Siyonist rejimin pençelerinden kurtarması için çağrıda bulunurken böyle bir kışkırtıcı eylemin yapılması, Batı'da ifade özgürlüğü denen iddiada bulunmanın en saçma yoludur" ifadelerinde bulundu.

Kenan, "Müslümanların kutsal varlıklarına özgürce hakaret etmek, tekfirci aşırılığın ve şiddetin diğer yüzüdür ve eşit derecede kınanırken küresel bir caydırıcı yanıtı hak eder" diye kaydetti.

İranlı sözcüsü, Danimarka hükümetinden bu tür nefret dolu eylemlerin tekrarını önlemek için kararlı önlemler almasını istedi.