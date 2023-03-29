  1. Dünya
  2. Avrupa
29 Mar 2023 11:28

Macaristan'dan İsveç'e NATO uyarısı

Macaristan'dan İsveç'e NATO uyarısı

Macaristan hükümeti sözcüsü, İsveç'in Macaristan hakkındaki eleştirilerinin iki ülke arasında sorun yarattığını ve bu nedenle Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının gecikebileceğini belirtti.

Sözcü açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Zoltan Kovacs, İsveç'in NATO'ya kabulü, diplomatik suçlamalar, özen ve saygı eksikliği dahil olmak üzere devam eden şikayetlerle ilgili endişelerimizi dile getirdiğimiz için zorluklarla karşı karşıya. Boşluğu kapatmak, her iki taraf için de önemli çabalar gerektirecektir." dedi.

Macaristan parlamentosu aylar süren itirazlarının ardından Pazartesi günü Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayan yasayı kabul etti.

İsveç'in NATO üyeliğine yönelik yasa tasarısı ise parlamentoda bekliyor.

İsveç ve Finlandiya geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya katılmak üzere başvuruda bulunmuştu.

İki ülkenin NATO'ya üye olabilmesi Macaristan ve Türkiye'nin onayı gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1908374

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler