Macaristan'dan İsveç'e NATO uyarısı

Sözcü açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Zoltan Kovacs, İsveç'in NATO'ya kabulü, diplomatik suçlamalar, özen ve saygı eksikliği dahil olmak üzere devam eden şikayetlerle ilgili endişelerimizi dile getirdiğimiz için zorluklarla karşı karşıya. Boşluğu kapatmak, her iki taraf için de önemli çabalar gerektirecektir." dedi.

Macaristan parlamentosu aylar süren itirazlarının ardından Pazartesi günü Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayan yasayı kabul etti.

İsveç'in NATO üyeliğine yönelik yasa tasarısı ise parlamentoda bekliyor.

İsveç ve Finlandiya geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya katılmak üzere başvuruda bulunmuştu.

İki ülkenin NATO'ya üye olabilmesi Macaristan ve Türkiye'nin onayı gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber