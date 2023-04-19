ABD: Türkiye’yi İsveç'in üyeliğini onaylamaya teşvik ediyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, temmuz ayındaki zirveden önce Türkiye ve Macaristan’a İsveç’in NATO üyeliğini “en kısa zamanda” onaylamaları çağrısında bulundu.

İsveç’in donanmasının Muskö’deki deniz üssünü ziyaret eden Austin burada yaptığı konuşmada, “İsveç’i 32. üye olarak kabul etmek için dört gözle bekliyoruz. Bunun (üyeliğin) temmuz ayındaki zirveden önce gerçekleşmesini arzu ediyoruz.” dedi.

Austin, Türkiye ve Macaristan’ı “İsveç’in üyeliğini en kısa zamanda onaylamaları için teşvik ettiklerini” bildirdi.

Ülkesinin askeri alanda İsveç'e desteğinin sürdüğünü kaydeden Auistin, ABD ordusunun olası tehditlere karşı bu ülkedeki deniz ve hava misyonlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Kaynak: Euronews Türkçe