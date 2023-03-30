Erdoğan: Putin, 27 Nisan’da Türkiye’ye gelebilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Akkuyu nükleer santraline yakıt yükleme çalışmalarına katılmak üzere 27 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı'nın etkinliğe Türkiye’ye gelmek yerine çevrimiçi formatta katılabileceğini de dışlamadı.

Recep Tayyip Erdoğan, A Haber TV kanalına yaptığı açıklamada, "27 Nisan'da belki Putin Bey de gelecek veya online sistem üzerinden birbirimize bağlanıp inşallah ilk adımı atacağız" dedi.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, Rusya tarafından Mersin Akkuyu’da inşaa ediliyor. 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin, Ankara'da düzenlenen törenle tesisin inşaatını birlikte başlattı.

Türkiye’de yapılacak seçimler öncesi Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santralin ilk bölümünün açılışını yaparak faaliyete almak istiyor.