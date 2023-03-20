Erdoğan, seçimlerde desteği artırmak için jetleri kullanıyor

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in internet sitesinde, Türkiye'deki seçimlere ilişkin bir analiz yayınlandı. "Erdoğan, seçimlerde desteği artırmak için jetlere yöneldi" başlığı ile yayınlanan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmaya değinildi. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde yapılan Milli Muharip Uçak'ın tanıtımına yer verildi.

"İktidarini genişletmek istiyor"

"Erdoğan'ın kendi geliştirdiği savunma kitleri konusundaki ısrarı, Ankara'yı sağlam olmayan yeni ittifaklara ve geleneksel NATO ortaklarıyla sarsıcı bağlara itti" denilen Selcan Hocaoğlu imzalı analizde, şu ifadelere yer verildi: "20 yılı aşkın bir süre önce iktidara gelen Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerde iktidarını genişletmek istiyor ve iddialı savunma projelerinin milliyetçi ve muhafazakar seçmenler arasında popülaritesini artıracağını umuyor."

Hacaoğlu'nun kaleme aldığı değerlendirmede, Washington-Ankara ilişkilerine dair ise şu ifadeler kullanıldı: "Washington, Ankara'nın ABD'den yeni F-16 savaş uçakları almayı umduğu bir dönemde, Türkiye'nin gelişmiş Rus füze savunma sistemine sahip olması konusunda tedbirli davranmayı sürdürüyor."

Erdoğan ne demişti?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bor Karbür Üretim Tesisi'nin açılış töreni için Balıkesir'in Bandırma ilçesinde konuşan Erdoğan, "Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi bu alanda ülkemizin ilk dünyanın sayılı tesislerinden olacaktır" demişti. Muhalefeti halka şikayet eden Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Akkuyu Nükleer Santralini gezmek istiyorlar, geziyorlar, 'Çok güzel' diyorlar. Geldikten sonra 'Yaptırmayacağız' diyorlar. Bu nasıl kafadır?"

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı. Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu Kongre üyesi Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor. ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onaylamıştı. Geçtiğimiz günlerde Washington yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre’ye iletmişti.