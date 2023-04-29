Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan’daki gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Birleşmiş Milletler’in Suriye’ye yönelik sınır ötesi yardım mekanizmasının Temmuz ayında uzatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini söyleyen Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, Sudan’daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile iş birliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber