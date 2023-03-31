Hindistan'da tapınağın zemini çöktü: 35 ölü

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletindeki bir Hindu tapınağında zeminin çökmesi sonucu içeride bulunan 35 kişi öldü 16 kişi yaralandı.

Hükümet yetkilileri, kazanın Hindu Rama Navami festivalini kutlamak için insanların Indore’daki bir tapınakta toplandığı sırada meydana geldiğini açıkladı.

Konu ile ilgili ilk demeçleri veren üst düzey bir yerel hükümet yetkilisi, 18 kişinin kurtarıldığını 35 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yakınlarına 2 bin 400 dolar tazminat ödenecek

Yerel basında çıkan haberlere göre ise en az 75 asker ve kurtarma personeli enkazı kaldırmak için çalıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada “Son derece acı çekiyorum. Eyalet hükümeti hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına öncülük ediyor. Dualarım kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerle” dedi.

Öte yandan Başbakanlık ofisinin, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına 2 bin 400 dolar tazminat ödemesi yapılacağını söyledi.

Madhya Pradesh eyaletinin içişleri bakanı Narottam Mishra, gazetecilere kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.