  1. Toplum
15 Nis 2023 14:40

Adana’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Adana’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.37'de'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

News Code 1908672

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler