Tahran, İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı kararını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İnsan Hakları Konseyi'nin 52. toplantısında İran'a karşı insan hakları siyasi kararına tepki göstererek,

"İran, seçici, kasıtlı, çatışmacı bir tavırla ve siyasi hedeflerle hazırlanan ve onaylanan bu kararı reddediyor" dedi.

Kenani, "İran'da kaydedilen insan hakları ilerlemesini baltalamak amacıyla bazı batılı ülkelerin desteğiyle taslağı hazırlanıp onaylanan bu kararda yer alan önyargılar onu tamamen geçersiz kılmakta ve insan hakları konusuna yönelik seçici, önyargılı, çatışmacı bir yaklaşımın daha iyi bir sonucu olmayacaktır" ifadelerinde bulundu.

Siyasi hedeflere ulaşmak için BM mekanizmalarının bazı üye ülkeler tarafından kötüye kullanmasının hoş olmadığını belirten Kenani, İnsan Hakları Konseyi'nde siyasi amaçlarla insan haklarının bariz şekilde manipüle edilmesini üzücü olarak nitelendirdi.

Kenani, "İnsan Hakları Konseyi, Birleşmiş Milletler'in işbirliği ve diyaloğa dayalı insan haklarını geliştirmek ve korumak için ana kurum ve hükümetler ve diğer paydaşlar arasında insan hakları söylemi yeridir. Bu kurumun araçsal ve siyasi olarak kullanılması, Batılı ülkelerin bu kurumun kararlarının inandırıcılığını zayıflatmak için benimsedikleri bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.