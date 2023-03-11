BM'den, Tahran-Riyad normalleşmesi yorumu

Birleşmiş Milletler(BM) Sözcüsü Stephen Dujarric İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşme sürecinin bölge üzerindeki etkisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için kesinlikle daha fazla kapasite görüyoruz" dedi.

Bu iki ülke arasında tüm bölgeyi etkileyen birçok gerilim gördüklerini anlatan Dujarric, "Yemen'deki durum kırılgan. Ancak resmi bir ateşkes olmamasına rağmen gelişme süreci olumlu ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın Yemen ve diğer bölgeler üzerinde olumlu olarak etkilemesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

İran ve Suudi Arabistan'ın bölgede çok önemli üleler olduğunu belirten Dujarric, "Önümüzdeki iki ay içinde diplomatik ilişkilerin olumlu bir şekilde yeniden kurulacağı bellidir" ifadelerinde bulundu.

Dujarric, "BM Genel Sekreteri, İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Çin'i ve Umman ve Irak dahil olmak üzere diğer ülkelerin de bu konudaki rolünü takdir ediyor" dedi.

BM Sözcüsü, Tahran ve Riyad arasındaki ilişkilerin Fars Körfezi'nin istikrarı için hayati önem taşıdığını söyledi.