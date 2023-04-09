İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Taraflar bu telefon görüşmesinde Bakü ile Tahran arasındaki ikili ilişkilerdeki güncel gelişmeler ve bazı bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Görüşmede ayrıca mevcut sorunlar ve yanlış anlaşılmaların aşılmasına yönelik çözümler ele alındı.

İki taraf iyi komşuluk ilkesine ve birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygıya vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Siyonist rejimin bölge ülkelerinin birliğine, güvenliğine ve ilerlemesine yönelik komplolarına değinerek, "Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklardan sadece düşmanlar yararlanır" dedi.