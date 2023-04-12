  1. Spor
12 Nis 2023 13:18

Al-Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi

Al-Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi

Cristiano Ronaldo ve Al-Nassr'daki takım arkadaşları, 0-0'lık Al-Feiha beraberliğinin ardından Rudi Garcia tarafından eleştirildi.

Al-Feiha'ya karşı alınan golsüz beraberlik, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'nin zirvesinden daha da uzaklaşmasına neden oldu. Cristiano Ronaldo'nun, bir rakip oyuncu ve teknik direktör Garcia ile yaşadığı sözlü tartışması, durumu özetler gibiydi. Şimdi ise Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, takımının performansından memnun olmadığını dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından Suudi Spor Şirketi'ne (SSC) konuşan Al-Nassr hocası, şunları söyledi: "Sonuç kesinlikle kötü ve mutlu değiliz. Oyuncuların performansından memnun değilim. Onlardan, bir önceki maçla aynı seviyede oynamalarını istedim ama bu olmadı. Böyle olmaz.

"Yedi maç kaldı, toparlanmaya çalışacağız. İki puan kaybettikten sonra kolay olmayacağını anladık ama yine de her şey mümkün."

News Code 1908624

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler