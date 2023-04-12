Al-Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi

Al-Feiha'ya karşı alınan golsüz beraberlik, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'nin zirvesinden daha da uzaklaşmasına neden oldu. Cristiano Ronaldo'nun, bir rakip oyuncu ve teknik direktör Garcia ile yaşadığı sözlü tartışması, durumu özetler gibiydi. Şimdi ise Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, takımının performansından memnun olmadığını dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından Suudi Spor Şirketi'ne (SSC) konuşan Al-Nassr hocası, şunları söyledi: "Sonuç kesinlikle kötü ve mutlu değiliz. Oyuncuların performansından memnun değilim. Onlardan, bir önceki maçla aynı seviyede oynamalarını istedim ama bu olmadı. Böyle olmaz.

"Yedi maç kaldı, toparlanmaya çalışacağız. İki puan kaybettikten sonra kolay olmayacağını anladık ama yine de her şey mümkün."