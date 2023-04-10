İran Grekoromen Güreş Milli Takımı Asya şampiyonu oldu

Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen yarışmada mücadele eden İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, Asya şampiyonu olmayı başardı.
İran takımı bu yarışmada 4 altın 1 altın madalya kazandı.
Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen Asya Güreş Şampiyonası'nde mücadele eden İran Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon oldu.
Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen yarışmada mücadele eden İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, Asya şampiyonu olmayı başardı.
İran takımı bu yarışmada 4 altın 1 altın madalya kazandı.
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