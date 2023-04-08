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8 Nis 2023 09:55

Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama

Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Havalimanı'nın yakınlarında patlama meydana geldi.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, akşam saat 16.18'de havalimanı tel örgülerinin yakınlarında bir patlama gerçekleştiği kaydedildi.

Patlama sonrası meydana gelen yangının kontrol altına alındığı, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin araştırmanın devam ettiği ve detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Patlamanın sebebine dair ise bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1908522

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