ABD, Süleymaniye'deki İHA saldırısı nedeniyle Türkiye'yi 'cezalandıracak'

7 Nisan'da Irak'ın Süleymaniye kentinde içinde terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve ABD'li yetkililerin bulunduğu konvoyun kimliği belirsiz bir S/İHA tarafından hedef alınmasının ardından ABD'den peş peşe açıklamalar gelmişti. O açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

SkyNews Arabia'nın Washington DC Bürosu "Askeri ve Güvenlik işleri" kıdemli muhabiri Joe R. Tabet, yapılan operasyondan Türkiye'nin "sorumlu tutulduğunu" belirterek, Ankara'nın "cezalandırılacağını" ileri sürdü.

Joe R. Tabet, ABD'nin, gerçekleştirilen "gözdağı" operasyonundan dolayı "Hulusi Akar'ı sorumlu tuttuğunu ve Akar'ın ABD askerlerini öldürmeye teşebbüs etmekle" suçlandığını kaydetti.

Joe R. Tabet ayrıca, "Washington'un, Türk yetkilileri yasal yaptırımlarla cezalandırmayı düşündüğünü" ifade etti.

SkyNews Arabia'ya konuşan bir Pentagon yetkilisi de "ABD, Türk S/İHA'larınınAmerikan askerlerinin eşlik ettiği YPG lideri Mazlum Abdi'ye saldırmasının ardından Türk liderleri cezalandırmayı düşnüyor" dedi.