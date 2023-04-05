  1. Türkiye
5 Nis 2023 15:49

Türkiye, Süleymaniye’ye hava sahasını kapattı

Türkiye, Süleymaniye’ye hava sahasını kapattı

Türkiye, Irak Süleymaniye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türk hava sahasının, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş veya kalkış için kullanılacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını belirtti.

Söz konusu kararın, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alındığını aktaran Bilgiç, "İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir." dedi.

Kaynak: Milliyet

News Code 1908482

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