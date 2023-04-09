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9 Nis 2023 19:42

Filistin: İsrail'in provokasyonları Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirecek

Filistin: İsrail'in provokasyonları Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirecek

Filistin Özerk Teşkilatı, İsrail'in provokasyonlarıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı "savaş alanına çevireceğini" belirtti.

Filistin Özerk Teşkilatı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Ebu Rudeyne, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonu kabul edilemez. Caminin avlusunu savaş alanına çevirecek, bu ise durumun ciddi bir şekilde kötüye gitmesine yol açar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, ramazan ayında kutsal mekanlara ve ibadet edenlere her gün saldırılar düzenlediğini belirten Ebu Rudeyne, söz konusu eylemlerin "bölgeyi uçuruma sürüklediğini" vurguladı.

AA

News Code 1908567

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