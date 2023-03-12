  1. Siyaset
12 Mar 2023 11:58

Venezuela, Tahran-Riyad anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Venezuela, Tahran-Riyad anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Venezuela Dışişleri Bakanlığı İran ve Suudi Arabistan arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı İran ve Suudi Arabistan arasında imzalanan normalleşme anlaşması ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Karakas hükümeti Pekin'de yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve anlaşmanın bölge güvenliğinin artırılmasında yardımcı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Çin'in ev sahipliğinde yapılan yoğun görüşmeler sonucu İran ve Suudi Arabistan, ikili ilişkileri normalleştirmek için anlaştı.

Pekin'deki görüşmelerin ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammad el-Aiban ve Çin Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi üçlü bildiriye imza attı.

News Code 1908113

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