Lavrov, Venezuela’yı ziyaret etti

Lavrov, mevkidaşı Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile başkent Karakas’taki Sarı Saray’da bir araya geldi.

Başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki Bakan, ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gil, Lavrov’a ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, iki ülke arasındaki stratejik ittifakı güçlendirmenin yanı sıra enerji, tarım, eğitim, ulaşım ve yatırım konularının ele alındığını bildirdi.

Venezuela ile Rusya arasındaki ikili anlaşmalara değinen Gil, “İki ülke arasında 300’den fazla anlaşma imzaladık. Bugün Dışişleri Bakanı Lavrov ile daha önce konuştuğumuz konuları gözden geçirdik ve özellikle enerji konusunu çok önemsiyoruz. ” ifadesini kullandı.

Gil, tek taraflı baskıcı politikaları her zaman kınayacaklarını belirterek, “ABD, çok sayıda taahhütte bulunmasına rağmen ekonomimize saldırdı ve boğmak için de sistematik bir politika uyguladı. Venezuelalılar arasındaki diyalog kanallarını kolaylaştıracağım diye tam tersini yaptı.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Gazetemru.com