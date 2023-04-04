The Economist'ten seçim analizi: Erdoğan'ın kazanacağını öngörüyoruz

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere kısa bir süre kaldı. Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim süreci dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor.

Londra merkezli dergi The Economist'in araştırma ve analiz bölümü olan Economist Araştırma Birimi, 14 Mayıs'taki seçimlere dair bir değerlendirmede bulundu.

Erdoğan yeniden seçilebilir

Economist Intelligence Unit'in kıdemli araştırmacıları Agathe Demarais ve Adeline VanHoutte, seçim sürecine ilişkin yaptığı analizde şunları kaydetti;

"Yarışın mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında olduğuna şüphe yok. Erdoğan seçim yaklaştıkça maaş artışı ve düşük kredi faizi gibi bir dizi somut adımlar atarak 'seçim ekonomisi' taktiğini kullanıyor. Muhafazakar seçmenlerin çoğunun desteğini elinde tutan Erdoğan yeniden seçilebilir."

Erdoğan için seçimi zorlaştıran nedenler

Söz konusu haberde Erdoğan için seçimi zorlaştıran nedenler sıralandı. Bu sebepler şu şekilde; sıra dışı maliye politikası, yüksek enflasyon, düşen alım gücü. Bunlara ek olarak da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin belirsizlik oluşturduğunun altı çizildi.

Seçimi kazanacak olanı bekleyen zorluk

The Economist'in analizinde, "Depremler, seçim öncesi verilen vaatler ve bazı genişlemeci politikalar göz önüne alındığında, iktidara kim gelirse gelsin, büyük bir kamu açığına başkanlık etmesi kuvvetle muhtemeldir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TR Haber