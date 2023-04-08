MetroPOLL: Seçim ikinci tura kalıyor

Buna göre, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın 1,5 puan önünde görünüyor. Anket sonuçlarına göre seçim ikinci tura kalıyor.

Katılımcılara “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz” diye sorulan anketin sonuçları şöyle:

Kılıçdaroğlu: 42,6

Erdoğan: 41,1

Muharrem İnce: 5

Sinan Oğan: 2,2

Kararsız: 4,4

Protesto oy: 1,6

Cevap yok: 3,1

26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 1-3 Nisan 2023 tarihinde 2 bin 610 kişiyle düzenlenen anketin hata payı +/- 1,88 olarak açıklandı.

Kaynak: Sözcü