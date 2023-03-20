Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi güven mektubunu Emir Abdullahiyan'a sundu

Türkiye'nin yeni atanan Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, dün akşam İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından kabul edildi.

Görüşmede Kırlangıç, Bakan Abdullahiyan'a güven mektubunun bir örneğini sundu.

Türkiye’nin Yeni Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç Kimdir?

1966 yılında Amasya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Amasya’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. 1988’de A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Fars dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans (1989) ve doktora (1996) yaptı. 1996’da askerlik görevini yerine getirdi. 30. 07. 1998 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 16. 04. 2002 tarihinde “doğu dilleri ve edebiyatları bilim alanında üniversite doçenti” unvanı aldı. 2003 yılında aynı bölümde doçent kadrosuna, 2010 yılında profesör kadrosuna atandı.

2004-2005 öğretim yılında İran Allâme Tabâtabâî Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm başkanlığı (2011-2020) ve Fars dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (2011-2020) görevlerini üstlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı Çocuk Yayın ve Danışma Kurulu üyesi olarak bir süre görev yapan ve Türk Dil Kurumu bilim kurulu üyesi olan Hicabi Kırlangıç, iki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Başkanlığı görevini yürüttü (2006-2008, 2014-2016). Mevlâna Araştırmaları derneği kurucularından ve yönetim kurulu üyelerindendi.

Fars dili ve edebiyatı alanında telif ve tercüme kitap çalışmaları ve bilimsel makaleler yayımlayan ve çok sayıda bilimsel bildiri sunan Hicabi Kırlangıç, evli ve üç çocuk babasıdır.