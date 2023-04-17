  1. Azerbaycan
17 Nis 2023 16:10

Siyonist bakan Azerbaycan'a gidecek

Siyonist bakan Azerbaycan'a gidecek

Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Eli Cohen resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbyacan'a gidecek.

Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Eli Cohen resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

Siyonist bakanın Azerbaycanlı yetkilerle bir araya gelmesi ve ikili ilişkiler görüşmesi bekleniyor.

News Code 1908728

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