Siyonist bakan Cohen, Türkmenistan’ı ziyaret edecek

Siyonist bakan Eli Cohen, Azerbaycan’dan sonra Türkmenistan’ı ziyaret edecek. Eli Cohen 30 yıl sonra bir Orta Asya ülkesini ziyaret eden ilk Siyonist bakan olacak.

Siyonist Rejim medyasına göre, Bakan Cohen, ziyareti sırasında Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta İsrail büyükelçiliğinin açılışını yapacak.

20 Nisan Perşembe günü Eli Cohen, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından kabul edilecek.

Cohen ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Tarım Bakanı ile bir araya gelecek.

Tel Aviv ile Aşkabat arasındaki diplomatik ilişkiler 1993 yılında kurulmuştur.