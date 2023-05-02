İran’dan "Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru” açıklaması

Sputnik'e konuşan Celali, “Bu koridor üç bölümden oluşur. Doğu kısmı Kazakistan ve Türkmenistan tarafından İran'a bağlanır. Bu koridor artık deneme aşamasına girdi. Söz konusu koridorun ikinci bölümü ise Hazar Denizi’nin bulunduğu orta koridordur." dedi.

Kazımi, orta koridorda kombine taşımacılık yöntemi kullanılacağını aktardı.

“Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun üçüncü kısmı da İran'ı Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlayan Batı koridorudur.” diyen Celali, Batı koridoru projesinin tamamlanması için Rus tarafıyla görüşmek istediğini söyledi.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) Nedir?

Kuzey-Güney Koridoru, Tahran'ın Azerbaycan ve Rusya ile diğer ülkelerle bağlantı kurmayı planladığı İran limanlarını ve demiryollarını kullanarak Hindistan'daki Mumbai'den Finlandiya'ya mal taşımayı kolaylaştırmak için tasarlanmış büyük bir transit yol. Bu bağlantılar Rusya’nın demiryolu bağlantısı yoluyla hem Fars Körfezi'ne hem de Hindistan’a erişimini sağlayacak.

2000-2002 yılları arasında projenin temelini Rusya, İran ve Hindistan attı. Ardından projeye diğer ülkeler katıldı. Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Bulgaristan da dahil oldu. INSTC'ye katılan Kafkaslar, Güney Avrupa, Batı Asya ve Orta Asya'daki ülkelerle, Avrasya’nın en önemli ulaşım girişimlerinden biri olarak öngörülmektedir.