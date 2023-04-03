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3 Nis 2023 14:44

İran heyeti Moskova'da Putin'in Özel Temsilcisi ile görüştü

İran heyeti Moskova'da Putin'in Özel Temsilcisi ile görüştü

Üst düzey bir heyetin eşliğinde Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Baş Danışmanı Ali Asger Haci, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.

İran, Suriye, Rusya ve Türkiye’den oluşan dörtlü dışişleri bakan yardımcıları toplantısına katılmak üzere Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Baş Danışmanı Ali Asger Haci, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Taraflar, Şam ile Ankara arasındaki meselelerin barışçıl bir çözüm ve siyasi diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

İranlı ve Rus yetkili ayrıca Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin dörtlü görüşmeler çerçevesinde, uluslararası yasa ve iyi komşuluk temelinde normalleşmesine desteklerini ifade ettiler. 
 

News Code 1908436

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