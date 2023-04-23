Suriye: ABD işgale son vermeli

Suriye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada ABD'den ülkedeki ayrılıkçı gruplara destek sunmaya son vermesini ve işgali derhal sonlandırmasını talep etti.

Açıklamada, "Suriye, ABD'nin terörü ve ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakmasını ve işgal ettiği Suriye topraklarını derhal terk etmesini talep etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Suriye'de konuşlu ABD güçlerinin son haftalarda ülke dışına petrol kaçırmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bu bağlamda ABD yönetimine Suriye halkına tazminat ödeme çağrısı yapıldı.

Geçen yıl Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 11 yıl süren savaş sırasında ülkenin petrol ve doğalgaz endüstrisinin uğradığı zararın tahminen 107 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Şam, uzun süredir Washington yönetiminden ülkenin enerji kaynaklarına el koyması nedeniyle tazminat ödemesini talep ediyor.

Kayank: Sputnik