Biden adaylığını resmen açıkladı

ABD'nin Demokrat Partili Başkanı Joe Biden, Twitter'da video eşliğinde yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Her neslin demokrasiyi savunmak, temel özgürlükleri savunmak zorunda kaldığı bir an vardır. Bunun da bizim için o an olduğuna inanıyorum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için yarışıyorum. Bize katılın. İşi bitirelim."

Biden, videoda da "Yaşıma ilişkin endişeleri bir kenara bırakıp başladığım işi bitirmek için daha fazla zaman tanıyın" vurgusuyla şu mesajları verdi:

"Amerika'nın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söylemiştim. Bu savaşımız hala devam ediyor. Herkesin kendisine sorması gereken soru, gelecek yıllarda sahip olacağımız özgürlüğümüz daha çok mu daha az mı olacak?"

"Özgürlük. Kişisel özgürlük, Amerikalılar olarak kim olduğumuzun temelidir. Bundan daha önemli ve kutsal bir şey yok."

Kaynak: Sputnik