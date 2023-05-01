  1. Azerbaycan
1 May 2023 09:19

Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüşü açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü-Erivan arasındaki görüşmeleri ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Matt Miller yaptığı açıklamada, Blinken’ın iki Aliyev'e Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerinin önemini vurguladığını ve ABD'nin destek sözünü yinelediğini kaydetti.

Aliyev ile görüşmeye ilişkin açıklamasında Miller, “Blinken barışın mümkün olduğuna inandığını paylaştı. Ayrıca, Laçin koridorunda bir kontrol noktası kurulmasının barış sürecine güven inşa çabalarını zayıflattığından derin kaygı duyduklarını ve Laçin koridorunun ticari ve özel araçlara en kısa zamanda yeniden açılmasının önemini vurguladı.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: T24

News Code 1908998

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